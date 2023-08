St. Antony ist Mainz-05-Partner

Das Weingut St. Antony aus Nierstein wird in der kommenden Bundesligasaison offizieller Partner des Erstligisten Mainz 05. Damit werde St. Antony, Medienangaben zufolge, künftig unter anderem mit Bandenwerbung in der Mainzer Mewa-Arena sichtbar sein. In keinem Bundesligastadion wird prozentual so viel Wein ausgeschenkt wie im Heimstadion des 1. FSV Mainz 05 – etwa jedes dritte Getränk sei Wein, heißt es auf der Website des Weinguts. Bereits ab sofort stelle St. Antony außerdem die im Public- und VIP-Bereich angebotenen Schaumweine. „Zwischen unserem Weingut und der Mewa-Arena liegen nur knapp 20 Kilometer. Wir alle bei St. Antony sind fußballverrückt und freuen uns daher sehr über die Kooperation,” sagt Dirk Würtz, Geschäftsführer des Weinguts. -red-