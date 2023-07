+++ Stabübergabe bei Alvear: Luis Giménez Alvear ist neuer Generaldirektor der andalusischen Bodegas Alvear. Er soll das traditionsreiche Familienweingut in das 300-jährige Jubiläum im Jahr 2029 führen. Unter seinem Vorgänger Fernando Giménez Alvear hat sich die Bodega zu einem der führenden Produzenten Andalusiens entwickelt. So erhielt Alvear für den „PX de Añada 2011“ als erstes Weingut der DO Montilla-Moriles 100 Parker-Punkte. Zu Bodegas Alvear gehört auch die vor 20 Jahren gegründete Bodega Palacio Quemado in der Extremadura. Beide sind Mitglieder der renommierten Vereinigung „Grandes Pagos de España“. -tgz-