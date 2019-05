Standardwerke Arbeitsrecht/Arbeitsschutzrecht überarbeitet

Beim BW Bildung und Wissen Verlag (Nürnberg) sind im Mai 2019 die beiden Standardwerke „Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutzrecht“ sowie „Übersicht über das Sozialrecht“, herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), in überarbeiteter Auflage erschienen. Expertinnen und Experten aus Bundesministerien, Bundesbehörden sowie aus der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit erläutern die neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung und aktuelle Änderungen der Gesetze. Die 13. Auflage der Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutzrecht informiert über wesentliche Neuerungen in den Themenbereichen Arbeitsvertragsrecht, kollektives Arbeitsrecht, sozialer, technischer und medizinischer Arbeitsschutz sowie die Arbeitsgerichtsbarkeit. Die 16. Auflage der Übersicht über das Sozialrecht bietet einen verständlichen Überblick über alle Bereiche des deutschen Sozialrechts. Die Autorinnen und Autoren sind Fachleute u. a. aus den Bundesministerien, den Sozialversicherungen und dem Bundessozialgericht. -gg-