Startschuss für L‘Arte del Bere

Stefano Voci

© privat

Stefano Voci (41) hat vor kurzem in Osnabrück (Redlinger Straße 13) unter dem Namen L’Arte del Bere eine Weinhandlung mit Weinbar eröffnet. In der rund 50 qm großen Location (einer ehemaligen Eisdiele) bietet er ein kleines Sortiment an italienischen Weinen, Schaumweinen und Spirituosen aus den Regionen Veneto, Piemont und Abruzzen sowie Olivenöl an. Demnächst sollen noch weitere Weine aus der Toskana und aus Apulien sowie Aceto Balsamico dazukommen. „Das Programm soll aber überschaubar und übersichtlich bleiben“, erklärt Voci, der in den vergangenen 15 Jahren den Gastro- und Saunabereich in einem Sport- und Erlebnisstudio leitete und sich nun mit L’Arte del Bere selbstständig gemacht hat. -wer-