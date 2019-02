Startschuss für Rindchen‘s 4. Kontor in München

Pia Küpper, Arndt Kleinertz

© Rindchen's Weinkontor

Am 15. März 2019, rund zehn Jahre nach Eröffnung des ersten Münchner Kontors, wird in der Fürstenrieder Straße das nunmehr vierte Rindchen’s Weinkontor im Großraum München eröffnet. Dies hat das Unternehmen angekündigt. „Für unser vielfach ausgezeichnetes Portfolio von spannenden Winzer-Entdeckungen aus fünfzehn Ländern sehen wir das aufgeschlossene und entdeckerfreudige Münchner Publikum als ideale Zielgruppe“, erklärt Geschäftsführer Horst Hillesheim. Pia Küpper und Arndt Kleinertz bilden das Team vor Ort. Sie sind eigens von der Ahr nach München gezogen, um den Weingenießern bestmögliche Beratung und Service angedeihen zu lassen und ihnen die Genusswelt des Weinkontors nahezubringen. Insgesamt gehören nun 24 Läden zu Rindchen’s Weinkontor. 15 davon werden in Eigenregie betrieben, die restlichen 9 sind Partnerkontore. -ja-