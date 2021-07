Anfang Juni fiel in Haßlinghausen (einem Ortsteil von Sprockhövel) der Startschuss für Stephans Vinothek. Die Location (in der Mittelstraße 9) hat eine bewegte Geschichte. Sie diente bereits u. a. als Apotheke, Café und beherbergte Schulungsräume. Jetzt finden Weinfreunde dort auf einer Ladenfläche von 70 qm ein ca. 140 Positionen umfassendes Sortiment aus französischen, italienischen, spanischen, deutschen und österreichischen Weinen. Darüber hinaus offeriert Inhaber Stephan Rohnert dort eine Auswahl an Spirituosen und Feinkost. Zusätzliche 30 qm umfasst der Veranstaltungsbereich, auf dem künftig diverse saison- bzw. themenspezifische kulinarische Events über die Bühne gehen sollen. Derzeit beschränkt sich das Programm (coronabedingt) auf Abendveranstaltungen zum Thema Käse & Wein (immer freitags). Kunden aus dem Stadtgebiet und näheren Umkreis von Sprockhövel, die größere Mengen bestellen, werden per „Weintaxi“ beliefert. Rohnert ist, wie etliche seiner Weinfachhandelskollegen, Quereinsteiger. Der 51-jährige gelernte Bürokaufmann war jahrelang für die deutsche Tochtergesellschaft eines US-amerikanischen Konzern in leitender Funktion tätig. Der Wunsch, sich mit einer Weinhandlung selbstständig zu machen, entstand „als Ergebnis eines ungeplanten beruflichen Umbruchs. Mit Wein beschäftigt habe ich mich schon lange. Irgendwann ergaben die Umstände dann die Möglichkeit, diesen Traum in die Tat umzusetzen und mich mit etwas zu beschäftigen, dass mir großen Spaß macht“, erklärt Rohnert gegenüber WEIN+MARKT. -wer-