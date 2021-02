Ste. Michelle Wine Estates und Wein Wolf gehen getrennte Wege

Die Wein Wolf GmbH, Bonn, hat am 11. Februar bekanntgegeben, dass die langjährige Vertriebs-Zusammenarbeit mit dem US-Partner Ste. Michelle Wine Estates (Washington State) im Dezember 2020 beendet worden ist. „Nach vielen Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit gehen die Vorstellungen über die weitere Entwicklung der Produktlinie in unterschiedliche Richtungen, und so haben wir uns gemeinsam und einvernehmlich dazu entschlossen, zukünftig unabhängige Wege zu beschreiten“, so Maximilian Scheld, Geschäftsführer der Wein Wolf GmbH. Dieser Schritt erfolge im Zuge einer differenzierten Sortimentsschärfung, in der das Gesamtangebot transparenter gestaltet und der Fokus auf Evolution und Ausbau der starken Marken der Wein Wolf Kollektion gelegt werden soll. Als neuer Vertriebspartner für die Ste. Michelle Wine Estates wird die Bremer Unternehmensgruppe Eggers & Franke gehandelt. -red-