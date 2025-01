Marc Adeneuer, Alexander Stodden

Foto: Peter Bender, © VDP-Peter Bender

Der Regionalverband Ahr des VDP hat am 19. Dezember 2024 einen neuen Ersten Vorsitzenden gewählt: Alexander Stodden vom Weingut Jean Stodden in Rech. Stodden folgt auf Marc Adeneuer vom Weingut J.J. Adeneuer in Bad Neuenahr-Ahrweiler, der das Amt mehr als zehn Jahre innehatte. „Ich freue mich, die Ahr mit dem Spätburgunder als Flaggschiff in die Zukunft zu führen. Der VDP-Ahr steht für hohe Qualität und bringt Farbe in das sonst so weiße deutsche Weinland“, sagt Stodden. -red-