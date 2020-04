Südafrika stoppt (erneut) Weinexporte

Im Zeitraum vom 7. bis 16. April 2020 durften marktreife, für Exportmärkte bestimmte Weinprodukte (sowohl verpackt als auch lose) mit einem offiziellen WSR4A-Zertifikat zu südafrikanischen Häfen oder Flughäfen und dann zu internationalen Bestimmungsorten transportiert werden. Nach einem Medienbriefing am 16. April 2020 und unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung der südafrikanischen Regierung (vom 16. April 2020) ist Ende vergangener Woche wohl eine gesetzliche Änderung (Limitation on the sale, dispensing or transportation of liquor - Government Gazette Volume 654, Number 43107) eingetreten. Dazu wurde in einer Pressemitteilung des Büros von Minister Fikile Mbalula bestätigt, dass die (bedingte) Transporterlaubnis für Exportzwecke erneut ausgesetzt wird. Dies bedeutet, dass seither nur noch Produkte exportiert werden dürfen, die sich bereits in den Häfen und Flughäfen befinden. -ja-