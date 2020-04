Südliche Weinstraße kommt ins heimische Wohnzimmer

Prophetisch klingt das Motto, unter dem Südliche Weinstraße e.V. der Corona-Krise trotzt. „Wenn wir schon nicht zum Fest kommen können, dann kommt das Fest eben zu uns!“ lautete die Ansage an Liebhaber südpfälzischer Weine und Lebenskultur. Mit dem „Pfälzer Weinfest für Dehäm“ richtet sich die Tourismuszentrale Südliche Weinstraße e.V. per Livestream an die Nation, die wegen Corona daheim feiern muss. Wer schnell genug war, sicherte sich für 17. April 2020 um 19 Uhr eines der Genusspakete, die vor dem Beginn des Festes an die Interessente ausgeliefert werden. Mittlerweile wurden 1.000 Genusspakete verkauft, sodass keine weiteren Bestellungen mehr entgegengenommen werden können. Mehr zu den drei unterschiedlich bestückten Genusspaketen „Typisch Pfälzisch“, „Fer die wo Dorscht hän“ und „Fer de Fahrer“ sowie den teilnehmenden Weingütern unter www.weinfestfuerdehaem.de. -ac-