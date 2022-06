Sussex wird g.U. für Schaumwein und Wein

Britische Schaumwein- und Weinhersteller aus Sussex haben jetzt eine eigene g.U. Das hat das britische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung am Mittwoch (15. Juni 2022) den Berichten verschiedener Onlinedienste zufolge genehmigt. Damit dürfen die in Sussex ansässigen Produzenten, etwa Artelium, Bolney, Nyetimber und Busi Jacobsohn künftig die Herkunftsangabe Sussex Sparkling Wine auf ihren Flaschen zu führen. Insbesondere Englischer Sparkling Wine ist den Berichten zufolge eine stark wachsende Kategorie. Auch in den Grafschaften Kent und Surrey entstehen Schaumweine – diese haben aber bislang keine eigene g.U. -kap-