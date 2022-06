Sylt hat jetzt eine Winebank Sylt

Christian Ress, Gründer des wineBANK Netzwerks, Sven Wiezorek und Christian Gehrke

© Sylt Connected

Am 28. Mai wurde in Westerland die Winebank Sylt eröffnet. Betreiber des Private Members’ Clubs sind der Weinhändler Sven Wiezorek („Kramer & Groth”) und der Sylter Lebensmitteleinzelhändler Christian Gehrke („Edeka Gehrke”). Das Gebäude liegt in der Boysenstraße, direkt an der Ecke zur Friedrichstraße, der Haupteinkaufsmeile Westerlands. Auf insgesamt 370 Quadratmeter und fünf Ebenen öffnet sich das Konzept mit der integrierten Wein- und Champagner Bar Vitis über großzügige Glasfassaden nach Außen. Ein Großteil des Objekts ist nur für Winebanker (Clubmitglieder) zugänglich, etwa der Tresorraum im Keller mit 271 Fächern und fünf Kabinettschränken, eine großzügige Lounge, eine Galerie und eine Verkostungsfläche. Wem die eigene Weinauswahl nicht ausreicht, der kann sich rund um die Uhr aus einer Auswahl von 30 Weinen glasweise am „By the Glass“-Ausschanksystem bedienen, die „Honesty Kühlschränke“ nutzen oder im Vorfeld den Bestückungsservice in Anspruch nehmen. Die Winebank Sylt ist die bisher nördlichste Anlaufstelle des Netzwerks, zu dem mittlerweile zehn Standorte in Deutschland, Österreich und den USA zählen. Die Mitgliedschaft gibt es ab 99 Euro im Monat. -red-