+++ Tasting und Networking am Main: Am 3. Juni findet im Frankfurter Maindock der Wein.Campus der Hamburger Agentur ff.k statt. Kompakt an einem Tag bietet das Fachevent vier Masterclasses sowie Verkostungsmöglichkeiten zu fünf Weinthemen. „Händler und Sommeliers erwarten heutzutage ein effizientes, fokussiertes Bildungsformat. Nach den großen Erfolgen in Köln und Hamburg kommt der Wein.Campus in diesem Jahr nach Frankfurt am Main. Die Fachbesucher werden von hochkarätigen Moderatoren durch vier spannende Themen geführt, die auf dem ‚Marktplatz‘ in freien Verkostungen und persönlichen Gesprächen vertieft werden können", sagt ff.k-Geschäftsführerin Meike Frers. In den Masterclasses referiert Konstantin Baum MW über Georgien, Caro Maurer MW über Pays d’Oc IGP, Cees van Casteren MW über Ribera del Duero und Christoph Raffelt über Melon blanc von der Loire. Jede der vier Regionen stellt sich zudem mit einem eigenen Stand und weiteren Weinen auf dem sogenannten Marktplatz vor. Zusätzlich ist noch World of Nix bei der freien Verkostung dabei. Das 2021 gegründete niederländische Start-Up vermarktet ausschließlich alkoholfreie Getränke (s. WEIN+MARKT 01/24). Die Teilnahme an dem Fachevent ist kostenlos. Für die Teilnahme an den Masterclasses ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung hier. -red-