Team Beverage holt Rösler in den Vorstand

Silke Rösler (51) tritt zum 1. Januar 2022 in den Vorstand der Team Beverage AG ein und bildet künftig zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Spiegel (47) den zweiköpfigen Vorstand des Bremer Unternehmens. Das hat die Distributions-, Einkaufs-, Vermarktungs- und Dienstleistungsplattform Mitte November in einer Pressemitteilung angekündigt. Wie es darin weiter heißt, wird Rösler bei der Team Beverage AG verantwortlich sein für die Geschäftsbereiche Großhandel/Gastronomie sowie Einzelhandel. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Spiegel bleibt verantwortlich für die Geschäftsbereiche Convenience & Systemkunden, den Marktplatz Gastivo, IT, Finanzen und Geschäftsentwicklung. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rösler: „Sie ist als ausgewiesene Fachfrau und Kennerin der Materie in unseren Themen bestens zuhause und sowohl im Einzel- wie auch im Großhandel stark vernetzt. Ein Gewinn für Team Beverage!“ Silke Rösler war zuletzt (bis Ende 2020) im Vorstand der Für Sie Handelsgenossenschaft eG und als Geschäftsführerin der Rewe Für-Sie GVG mbH tätig. Davor hatte sie bei der Rewe Zentral AG u. a. als Category Managerin und (Zentral-) Einkäuferin für Bier und Alkoholfreie Getränke gearbeitet. Bei Team Beverage tritt sie die Nachfolge von Jens Armbrust an, der seit März 2019 dem Vorstand des Unternehmens angehörte. „Jens Armbrust hat im Vorstand der Team Beverage seine Ressorts durch schwierige Zeiten geführt. Zu unserem Bedauern hat er uns gebeten, das Arbeitsverhältnis vorzeitig zu beenden. Wir hätten uns die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit gewünscht, respektieren aber selbstverständlich seine Entscheidung, sagen Dankeschön und für die Zukunft alles Gute. Wir sind gespannt, wo sich unsere Wege in dieser bewegten Branche wieder kreuzen werden“, erklärt Holger Penndorf, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Team Beverage AG. Armbrust war nach Angaben des Unternehmens im August 2021 vorübergehend krankheitsbedingt ausgefallen. Seine Aufgaben hat Interims-Vorstand Uwe Albershardt übernommen, der noch bis Ende Januar 2022 im Amt bleibt, um die Geschäfte an Silke Rösler zu übergeben. Albershardt, Gründungsvorstand der Getränkeplattform, hatte im Mai bekanntgegeben, seinen Sitz im Vorstand der Team Beverage AG Ende August 2021 aufzugeben und das Unternehmen zu verlassen (siehe faxline 20/2021). -red-