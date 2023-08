Terminreihe von Business France

Die staatliche französische Außenhandelsagentur Business France bietet im September und Oktober verschiedene Fachveranstaltungen an. Am 18. September findet in Düsseldorf ein Schulungsprogramm mit Konstantin Baum MW statt, das Vertriebsmitarbeitern aus dem LEH, der Gastronomie sowie dem Groß- und Fachhandel die Weine der Region Centre-Loire näherbringen soll. Am gleichen Tag gibt es ebenfalls in Düsseldorf eine „lockere Fachverkostung“ mit Weinen aus dem Rhône-Tal und aus der Provence. Vom 25.-27. September finden online „Les French Winedays“ zu unterschiedlichen Themen mit ausgewählten Produkten aus Frankreich statt. Am 23. Oktober folgt in Köln Tastin’France - Bio, eine Fachverkostung und Masterclass mit Bioweinen unter Moderation von Sebastian Russold. Weitere Informationen via https://www.wein-und-markt.de/termine . -red-