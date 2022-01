Teuerste Weine kommen aus dem Burgund

Das Online-Weinauktionshaus iDealwine, hat seine Liste der teuersten Weine des Jahres 2021 veröffentlicht, die über die Plattform verkauft wurden. Demnach steht das Burgund an der Spitze. 49 Flaschen der Top 50 stammen aus dem Burgund, ein Wein hingegen aus dem Languedoc (Grange des Pères Laurent Vaillé 1992). Zum ersten Mal in der Geschichte der iDealwine-Rankings wären damit sämtliche Bordeaux-Weine aus dem Ranking der „Top 50 der teuersten Weine“ verdrängt worden, so das Unternehmen. Die teuerste Flasche im aktuellen Ranking ist, wie im Jahr 2020, ein Musigny der Domaine Leroy 2006, die für 28.244 Euro versteigert wurde. Alleine 26 Weine verschiedener Jahrgänge stammen von der Domaine de la Romanée-Conti. Neben besagter Liste der Top 50 der teuersten Einzelflaschen, erstellt iDealwine auch eine Top-50-Liste der teuersten Lose. Damit sind Weinpakete gemeint, die aus mindestens 2 Flaschen bestehen. 2021 belegten Weine aus dem Burgund 41 Plätze in den „Top 50 der teuersten Lose“. Das teuerste Los war demnach eine 12er-Kiste mit Grands Crus (Jahrgang 2017) der Domaine de La Romanée-Conti, die für 42.857 Euro verkauft wurde. -ac-