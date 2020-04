Torres engagiert sich in der Herstellung von Schutzkleidung

Gemeinsam mit anderen Unternehmen aus Vilafranca del Penedès nutzt das Familienunternehmen Miguel Torres 3D-Drucker-Technologie, um einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten. Das Projekt wird von der Gemeinde und von Polizeikräften unterstützt, die die mit 3D-Drucker hergestellte Schutzausrüstung an die entsprechenden Stellen ausgeben. Torres produziert Gummihalterungen für Gesichtsschutzmasken und unterstützt den Produktionsprozess, indem es die Einzelteile für die Masken zusammensteckt. Die mit einem Visier ausgestatteten Masken werden an das Krankenhaus Comarcal de l‘Alt Penedès, an Pflegeheime und Behindertenwerkstätten wie Mas Albornà gespendet. -red-