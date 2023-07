Torres sucht Verbündete für Klimaschutz

„Oft werde ich gefragt, was die größte Herausforderung für den Weinsektor ist, und meine Antwort ist immer ohne jeden Zweifel: der Klimawandel!“ Mit diesen klaren Worten hat Miguel A. Torres als Präsident der Vereinigung International Wineries for Climate Action (IWCA) für mehr Klimaschutz geworben. Torres hat dieses inzwischen 41 Weinunternehmen aus zehn Ländern umfassende Bündnis gemeinsam mit Katie Jackson (von Jackson Family Wines) 2019 in Barcelona mitbegründet. „Das Ziel von IWCA war und ist es, die ökologisch engagiertesten Weingüter zu versammeln und anderen Weingütern einen Anstoß zu geben, ihre Programme zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu beschleunigen oder zu starten. Außerdem möchten wir den Wein zu einem Symbol für Klimaschutz und Widerstandsfähigkeit machen“, schreibt Torres in einem offenen Brief.

Angesichts der extremen Dürre und der Hitzewellen in vielen Teilen der Welt werde hoffentlich immer mehr Menschen bewusst, dass etwas im Gange sei und sogar richtig schief laufe. Es sei von entscheidender Bedeutung, die Dekarbonisierung zu beschleunigen. „Gemeinsam sollten wir alle eine zusätzliche Anstrengung unternehmen, um das Pariser Abkommen von 2015 doch noch zu erfüllen: den Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad Celsius bis 2,0 Grad Celsius zu reduzieren. IWCA war das erste "Race to Zero"-Mitglied, das den Wein- und Landwirtschaftssektor vertrat. Aber wir brauchen mehr Weingüter, die sich uns anschließen, und ich möchte Sie dabei um Ihre Hilfe bitten. Es gibt viele interessante Fakten, die in einem Artikel über IWCA-Mitgliedsweingüter erläutert werden können, aber auch Daten, die nur IWCA in der Lage war, auf standardisierte Weise nach einem wissenschaftlich fundierten Ansatz zu sammeln“, so der Appell von Miguel Torres. -red-