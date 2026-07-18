Trend geht weiter zu trocken

Im Jahr 2025 waren 53% aller deutschen Qualitäts- und Prädikatsweine trocken ausgebaut. Das teilt das Deutsche Weininstitut (DWI) mit und bezieht sich dabei auf eine Auswertung der bundesweiten Qualitätsweinprüfung. Demnach liege der Wert noch einen weiteren Prozentpunkt über dem des Vorjahres. 2020 brachten es trockene Weine noch auf 48% und im Jahr 2010 auf 40%. Auch bei den geprüften Schaumweinen wuchs der Anteil der Geschmacksrichtungen Brut, Extra Brut und Brut Nature auf 54% an. 2020 waren es noch 50%. Halbtrockene Weine hielten ihren Anteil von 19% gegenüber 2024 unverändert. Liebliche und süße Weine verloren einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr. Auch bei den Weinfarben setzte sich die Verschiebung in Richtung Weiß- und Roséwein fort: Rotweine kamen auf einen Anteil von 17%, Rosé auf 13%. Weißweine dominierten laut DWI 2025 das Qualitätsweinangebot mit 70%. Insgesamt haben 2025 rund 6,2 Mio. hl Wein die Qualitätsweinprüfung erfolgreich durchlaufen, so das DWI. Das seien 7% weniger als im Vorjahr. Ein Grund dafür dürfte laut DWI die vergleichsweise kleine Erntemenge von 2024 sein. Im Durchschnitt der Jahre entsprechen die qualitätsgeprüften Weine rund 95% der deutschen Weinproduktion. -red-