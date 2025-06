Trendstudie zeigt Wertewandel auf

Die wachsende Relevanz von Freiheit und Selbstbestimmtheit in der Gesellschaft nimmt Einfluss auf unsere Art zu genießen. Das zeigt die vierte, in Zusammenarbeit mit Bonsai Research, Bremen, erarbeitete Rotkäppchen-Mumm-Trendstudie. Gleichzeitig steige insbesondere unter den jungen Erwachsenen das Bedürfnis nach Erlebnissen mit Erinnerungswert die gemeinsam, unterwegs, frei von Konventionen durchlebt werden wollen. Erlebnis schlage dabei Besitz. Vor allem in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre sei der Wunsch nach bewusstem Genuss mit Low- und No-Alternativen sehr hoch, Sober Drinking zur Norm geworden. Dies unterstrich Christof Queisser, CEO von Rotkäppchen-Mumm, bei der Präsentation der Studie. Das Unternehmen gehe deshalb auch neue Wege und launche im Frühjahr 2025 eine neue Ready-to-Drink-Produktkategorie: Rotkäppchen Secconade und Seccomate. „Bei unserem Neuprodukt treffen die Trends ‚homemade Limonade‘, Sparkling und low-Alkohol zusammen. Wir eröffenen damit eine völlig neue Sub-Kategorie“, so Queisser. Rotkäppchen Secconade werde in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Dienstleister aus Rheinland-Pfalz in den Sorten Pink Grapefruit, Zitrone und Blutorange sowie als Rotkäppchen Seccomate mit Koffein produziert. Im handlichen 0,33-l-Ready-to-Drink-Format mit 5,5% vol. (Rotkäppchen Secconade) bzw. 7% vol. (Rotkäppchen Seccomate) werde ab Frühjahr 2025 das weinbasierte Getränk für 1,99 Euro (UVP) angeboten. Beim Launch werde man zunächst die Akzeptanz bei den Konsumenten mit einer Start-Größenordnung von 1 bis 2 Mio. Flaschen testen. -ja-