Tulimat neu bei Hopscotch Season

Nadine Tulimat hat Anfang Juni bei der deutschen Niederlassung der Agentur Hopscotch Season (ehemals Sopexa) den neu geschaffenen Posten des Head of PR übernommen. Die erfahrene PR-Beraterin war in früheren Zeiten unter anderem für Integra Communication (Hamburg) im Einsatz und betreute als Senior Consultant bei Segmenta Communications (ebenfalls Hamburg) unter anderem die Kunden CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) und Rioja. Zuletzt (seit Mai 2022) war sie als Senior Manager Corporate Communications für die Engel & Völkers Venture Management AG tätig. „Nach zwei Jahren in der Immobilien- und Finanzbranche bin ich nun wieder zurück und freue mich sehr, im Team von Hopscotch Season kundenübergreifend die PR zu übernehmen“, erklärt sie gegenüber WEIN+MARKT. -wer-