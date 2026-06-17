TWE bereinigt Markenportfolio

Das börsennotierte australische Unternehmen Treasury Wine Estates (TWE) hat eine Portfolio- Verkleinerung angekündigt. Das Sortiment schrumpft dabei von 76 auf unter 30 Marken. Zehn Kernmarken sollen künftig 90% des Umsatzes generieren. Die Priorität liegt nach Unternehmensangaben in den nächsten fünf Jahren vor allem auf den globalen Luxusmarken Penfolds, DAOU und Matua. Dazu ergänzen „regionale Zugpferde“ die Arbeit der regionalen Vertriebsmannschaften. TWE setzt laut CEO Sam Fischer verstärkt auf leichtere Weinstile und alkoholfreie Alternativen und hat dafür in neue Produktionsanlagen investiert. Das Ziel der Portfolio-Bereinigung sei ein einfacheres Geschäftsmodell für Luxusweine. Das Unternehmen strebe jährliche Kostensenkungen von 100 Mio. Australische Dollar (AUD; ca. 60,7 Mio. Euro) an. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein operativer Gewinn (EBIT) zwischen 480 und 490 Mio. AUD (ca. 291,5 bis 297,6 Mio. Euro) erwartet. -ja-