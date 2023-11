TWE kauft Daou für 900 Millionen

Das börsennotierte Unternehmen Treasury Wine Estates (TWE), Melbourne, hat den Kauf des US-Luxusweinunternehmens Daou Vineyards, Paso Robles, für einen Vorabbetrag von 900 Millionen US-Dollar (845 Millionen Euro) bekannt gegeben. Daou ist in der Branche vor allem für seine preisgekrönten Cabernet-Sauvignon-basierten Weine bekannt. Die Übernahme von Daou, die noch unter Vorbehalt seitens der Kartellbehörden steht, soll die Wachstumsstrategie des Premium- und Luxusportfolios von TWE (in dem sich Penfolds, Frank Family Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags’ Leap Winery, Beringer Vineyards sowie Etude Winery befinden) in den USA beschleunigen und die Position des Unternehmens als globaler Marktführer für Luxusweine stärken. -red-