U-Label und Scantrust kooperieren

Die beiden bisher im Wettbewerb stehenden Anbieter für elektronische Etiketten-Informationen, U-Label, Brüssel, und Scantrust, Lausanne, haben am 8. März 2024 eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Damit soll die Erstellung von E-Labels für Wein, aromatisierten Wein und Spirituosen erleichtert werden. Das Schweizer Unternehmen Scantrust versteht sich als führender Anbieter von benutzerfreundlichen Lösungen zur Einhaltung von QR-Codes. U-Label ist eine in enger Kooperation vom Europäischen Komitee der Weinunternehmen (CEEV – Comité Européen des Entreprises Vins) und Spirits Europe entwickelte Brancheninitiative. Die neue Version der Lösung soll es Weinbetrieben einfacher machen, die neuen EU-Kennzeichnungsvorschriften auf kosteneffiziente und konforme Weise zu erfüllen. U-Label by Scantrust generiert QR-Codes, die mit Zutaten- und Nährwertinformationen verknüpft sind und durch Scannen des Weins mit einem Smartphone direkt abgerufen werden können. -red-