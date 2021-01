Umsatz von LVMH sackt um -16,8 % ab

Der Luxusgüterkonzern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) erzielte 2020 einen Umsatz von 44,651 Mrd. Euro, und verzeichnete damit ein Minus von 16,8 % gegenüber dem Vorjahr (53,67 Mrd. Euro). Das meldet die börsennotierte Unternehmensgruppe. Die Absagen vieler internationaler Reisen sowie die Schließung vieler Läden und Produktionsstätten hätten zu einer disruptiven Entwicklung in der ganzen Welt geführt. Die Geschäfte auf einzelnen Kontinenten und bei verschiedenen Warengruppen hätten sich unterschiedlich schnell erholt und unterschiedliche Entwicklungen gezeigt. Der Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft sank im Jahresverlauf um 28 % auf 8,3 Mrd. Euro. Die operative Marge erreichte 2020 laut Börsenmeldung 18,6 %. Der Nettogewinn belief sich auf 4,7 Mrd. Euro (-34 %).

Die Wein- & Spirituosensparte des Konzerns erzielte im vergangenen Jahr nur noch einen Umsatz von 4,755 Mrd. Euro (-15 % gg. Vorjahr), schnitt damit aber besser ab als das Gesamtgeschäft. Am besten entwickelte sich noch der Bereich Mode & Leder (-5 %). Dort wurde ein Umsatz von 21,207 Mrd. Euro bilanziert. Der Gewinn aus dem (weiter betriebenen) Geschäft im Bereich Weine & Spirituosen sank um 20 %. Nach einem deutlichen Mengenrückgang im zweiten Quartal habe das Champagner-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte eine verbesserte Entwicklung gezeigt, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Ab Juni verzeichnete zudem Hennessy Cognac eine starke Erholung, die ebenfalls von der Nachfrage in den USA getragen wurde. 2020 wurden die Zahlen der 2019 erworbenen Unternehmen Château d'Esclans und Château du Galoupet zum ersten Mal ganzjährig in die Geschäftsbilanz integriert, was Moët Hennessy eine starke Position im wachsenden Markt für hochwertige Roséweine verschafft habe. Ein neuer High-End-Rum namens „Eminente“ sei im dritten Quartal 2020 eingeführt worden.

Bernard Arnault, Chairman und Chief Executive Officer von LVMH, sagte: „LVMH zeigte bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber der Gesundheitskrise, die die Welt im Jahr 2020 erlebte. Unsere Priorität war es, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden zu schützen, und wir haben direkte Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie geleistet. Unsere Maisons haben große Agilität und kreative Energie bewiesen, indem sie weiterhin die Träume unserer Kunden durch ein einzigartiges digitales Erlebnis zum Leben erweckten und damit die Begehrlichkeit weiter stärkten." -ja-