+++ Umsatzminus für Mezzacorona: Die Mezzacorona-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem Jahresumsatz von 212 Mio. Euro abschließen können. Das waren 2,7% weniger als im Vorjahr (217,75 Mio. Euro). Damit können auch in einem „komplizierten Jahr für die Weinwelt“ 57,8 Mio. Euro Traubengeld an Mitglieder ausgeschüttet werden. Dies melden der Vorstandsvorsitzende Luca Rigotti und der geschäftsführende Direktor Francesco Giovannini. Die Exportquote liegt dabei erneut bei über 80%, das Unternehmen arbeitet in 70 Ländern der Welt. Wichtigste Märkte für Mezzacorona sind die Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen seit mehr als dreißig Jahren mit ihrer Tochtergesellschaft Prestige Wine Imports Corp. aktiv ist, aber auch in Deutschland, wo Mezzacorona mit der Tochtergesellschaft Bavaria Wein Import GmbH tätig ist. „Beachtliche Ergebnisse” gab es laut Unternehmen auch in den Niederlanden, Skandinavien, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Belgien, Osteuropa, Österreich, der Schweiz, dem Fernen Osten (Japan, Südkorea, China) und Märkten wie Australien, Südamerika, der Karibik und Vietnam. -red-