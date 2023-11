Umsatzrückgang bei Hawesko

Die Hawesko Holding SE, Hamburg, hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 143 Millionen Euro erwirtschaftet – 3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 148 Millionen Euro. Im Zeitraum Januar bis September liege der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Das angepasste Ebit von 5,3 Millionen Euro (Vorjahr: 5,3 Mio. Euro) belege, dass die konsequente Kostenreduzierungen in einem schwierigen Marktumfeld im dritten Quartal 2023 Wirkung zeige, so die Pressemitteilung des Konzerns. Trotz abflachender Inflation sei auch im dritten Quartal die Konsumlaune belastet, sodass die Kaufzurückhaltung im Onlinehandel auch durch leichtes Wachstum im Retail-Segment und eine positive Entwicklung in der Gastronomie (B2B-Segment) nicht kompensiert werden konnte. Für den Zeitraum Januar bis September ergibt sich ein operatives Ergebnis von 18,6 Millionen Euro (Vorjahr: 20,6 Mio. Euro). Der konjunkturell bedingt langsamere Turnaround der österreichischen Tochtergesellschaft Wein&Co Handelsgesellschaft mbH, Wien, sowie das anhaltend hohe Zinsniveau machen im dritten Quartal zudem eine außerordentliche Goodwill-Abschreibung notwendig. Für das Gesamtjahr 2023 wurde die Prognose angepasst, der Vorstand rechnet mit einer Umsatzentwicklung bis minus drei Prozent und einem operativen Ergebnis von 32 bis 35 Millionen Euro. -red-