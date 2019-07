Underberg-Spitze formiert sich neu

Thomas Mempel

© Underberg

Der Vorstand der Semper idem Underberg AG nimmt neue Formen an: Thilo R. Pomykala, bislang zuständig für Vertrieb und Marketing, hat sein Vorstandsmandat niedergelegt, um „außerhalb des Unternehmens neue Herausforderungen anzunehmen“. Dies meldet das Unternehmen. Der Aufsichtsrat hat daraufhin Thomas Mempel, zuletzt Geschäftsführer der Vertriebstochter Diversa Spezialitäten GmbH, in den Vorstand berufen. Er verantwortet zukünftig den deutschen sowie den internationalen Vertrieb. Aber auch andere Personalien wurden auf den Weg gebracht. Nach einer „erfolgreichen Einarbeitung in die Marketingaktivitäten“ durch Thilo Pomykala übernimmt zukünftig Moritz Underberg (neben den Ressorts Produktmanagement und Öffentlichkeitsarbeit) auch die Verantwortung für das Marketing. Vorstandsmitglied Ralf Brinkhoff obliegen weiterhin die Ressorts Finanzen, IT, Beschaffung und Produktion, zusätzlich übernimmt er die Verantwortung für das Handelsmarkengeschäft. Der Aufsichtsrat der Semper idem Underberg AG ist im April 2019 neu gewählt worden. Neben den beiden Familienmitgliedern Christiane Underberg und Dr. Hubertine Underberg-Ruder gehören diesem Gremium Dr. Tobias Bürgers (Vorsitzender), Dr. Michael Keppel und Dr. Thomas Stoffmehl an. -red-