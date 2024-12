United in Taste erweitert Portfolio

Die 2024 gegründete Agentur United in Taste, Mülheim an der Ruhr, wird ab Oktober den Vertrieb für die beiden Weingüter Otronia aus dem argentinischen Patagonien und Aliestre aus dem portugiesischen Alentejo übernehmen. Dies bestätigt Hermann Stöckmann, Geschäftsführender Gesellschafter des im Aufbau befindlichen Unternehmens. Otronia gilt als das südlichst gelegene Weingut der Welt und sei gerade vom Wine Enthusiast als „new world winery of the year“ nominiert worden. Aliestre gehöre zu seltenen Orten, an denen Reben auf Marmor stehen. Es liege neben dem Zen-trum des portugiesischen Marmorabbaus in Estremoz. United in Taste hatte bei der Gründung (s. faxline 17/2024) die Aufnahme von Weingütern aus der Bulgheroni-Gruppe (wie Dievole) als Partner angezeigt. -ja-