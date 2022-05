Unser ProWein Messe-Guide als ePaper!

Die ProWein geht wieder an den Start: Rund 5.500 Aussteller aus über 60 Ländern sind bei der 27. Ausgabe vom 15. bis 17. Mai in Düsseldorf dabei und werden das weltweit größte Angebot an Weinen, Spirituosen und Craftdrinks präsentieren. Die Messe bleibt damit unangefochten die zentrale Veranstaltung der internationalen Weinbranche und ideale Plattform zum Aufspüren neuer Produkte und Trends.

Klicken Sie hier auf unseren ProWein Messe-Guide mit allen Details zur Messe und den aktuellen Marktzahlen!