Vaihinger Löwe 2021 geht nach Österreich

Das Weingut Strehn aus dem Burgenland (Österreich) landete mit seinem „2018 Blaufränkisch Roter Schotter“ bei der 29. Ausgabe des Wettbewerbs „Vaihinger Löwe – Internationaler Preis für Lemberger/Blaufränkisch/Kékfrankos/ Frankovka“ ganz oben auf dem Siegertreppchen. Damit gewann das Unternehmen auch den Titel „Landessieger Österreich“. Als Landessieger Deutschland ging das Staatsweingut Weinsberg (Württemberg) aus dem Wettbewerb hervor, und zwar mit seinem „2018 Lemberger trocken VDP.Großes Gewächs Weinsberger Schemelsberg“, der in der Gesamtwertung den 2. Platz belegte. Den 3. Platz erreichte das Weingut K+K Kirnbauer aus Deutschkreutz (Burgenland) mit seiner „2018 Blaufränkisch Gold Mittelburgenland DAC Reserve“. Bei den Teilnehmern aus Ungarn holte sich Heimann Családi Birtok Kft. aus Szekszárd mit dem „2018 Szívem Baranya-völgy Kékfrankos“ den Landessieg. Bei den Kandidaten aus der Slowakei hatte PD Bratislava – Vinhrady aus Bratislava mit dem „2017 Frankovka Modra Barrique“ die Nase vorn. Insgesamt wurden in diesem Jahr 235 Rotweine zu dem Wettbewerb eingereicht. Die meisten (148) stammten aus Deutschland, 69 aus Österreich, 10 aus der Slowakei, 6 aus Ungarn und 2 aus Spanien. Impressionen von der Preisverleihung, die am 11. Mai online über die Bühne ging, gibt’s hier . -red-