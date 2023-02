„Vaihinger Löwe“ geht in neue Runde

Lemberger, Blaufränkisch, Kékfrankos, Frankovka – wie man die Rebsorte auch nennt, sie steht im Mittelpunkt des Wettbewerbs „Vahinger Löwe“, der in diesem Jahr zum 31. Mal stattfindet. Zugelassen sind alle stillen Rotweine der Rebsorte Lemberger aus allen Weinländern, die Anstellungsgebühr beträgt 60 Euro je Wein. Ergänzend zum Gesamtsieger, der den Vaihinger Löwen erhält, und den Landessiegern, werden die zehn besten Weinerzeuger gekürt. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Verein Weinlöwen e.V., einem Zusammenschluss der Vaihinger Winzer. Einsendeschluss für Deutschland ist der 17. Februar, für alle anderen Länder am 3. Februar. Die Finalverkostung findet am 27. März in Vaihingen an der Enz statt, die Sieger werden am 6. Mai geehrt. -ag-