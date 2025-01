Vaihinger Löwen verliehen

Im internationalen Vergleich mit Österreich liegen im Jahr 2024 deutsche Weinbaubetriebe beim „Vaihinger Löwen“ vorn. Beim 32. internationalen Wettbewerb um den besten Lemberger/Blaufränkisch siegte in der Kategorie Rot das Weingut Wachtstetter (Württemberg). In der diesjährigen Sonderkategorie Rosé holte das Weingut Wagner (Württemberg) den Löwenpokal. Insgesamt wurden 113 Weine eingereicht (Vorjahr 183), davon stammte rund ein Drittel aus Österreich, der Rest aus Deutschland. 46 Weinbaubetriebe beteiligten sich an der Ausschreibung. Die Liste der Sieger hier ! -red-