Valdo Spumanti hilft, Krankenhaus zu reaktivieren

Der Prosecco-DOCG-Produzent Valdo Spumanti aus Valdobbiadene (155 Hektar) hat sich in seiner Heimatregion in der Bewältigung der Corona-Krise engagiert und mit finanzieller Unterstützung geholfen, ein seit 1999 geschlossenes Krankenhaus wieder in Betrieb zu nehmen. Das Guicciardini-Krankenhaus in Valdobbiadene kann nun 140 Betten für Corona-Patienten zur Verfügung stellen. Neben dem Einsatz für eine öffentliche Einrichtung wie das Gemeinde-Krankenhaus, hat Valdo Spumanti auch intern Maßnahmen ergriffen, um seine Mitarbeiter durch die Krisenzeit zu begleiten. Für März haben die Mitarbeiter einen Bonus von 700 Euro erhalten und es wurde für jeden einzelnen eine Zusatz-Krankenversicherung im Falle einer Corona-Erkrankung abgeschlossen. „Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter sicher fühlen“, informiert Firmenchef Pierluigi Bolla. „Durch die Unterstützung aller unserer Mitarbeiter und Partner, ist das Unternehmen derzeit in der Lage, die Produktion unterbrechungsfrei fortzuführen und damit die Nachfrage unserer Kunden in Italien und im Ausland bedienen zu können“, so Bolla weiter. -ac-