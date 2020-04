Vallegarcía trauert um Inhaber

Am 6. April 2020 ist Alfonso Cortina, Inhaber des Weinguts Vallegarcía in Toledo, an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der 76-jährige hatte vor rund 20 Jahren sein Weingutsprojekt in einer für den Weinbau kaum erschlossenen Gegend gestartet, nachdem er zuvor mehrere Jahrzehnte in internationalen Konzernen in gehobener Managementfunktion tätig war. Das letzte Amt, das er vor der Gründung von Vallegarcía bekleidete, war die Position als CEO von Repsol, Spaniens größtem Erdölunternehmen. Erst im Juni 2019 hatte Vallegarcía seine eigene DOP erhalten. In Deutschland wird das Weingut von Barbara Wehowsky, Düsseldorf, vertreten. Nach dem Tod von Alfonso Cortina übernehmen seine Söhne Felipe und Carlos die Leitung des Weinguts. -red-