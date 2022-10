VDP und IMW starten Partnerschaft

Der Verband deutscher Prädikatsweingüter e. V. (VDP), Mainz, und das Institute of Masters of Wine (IMW) machen ihre Zusammenarbeit offiziell. Bereits seit einigen Jahren unterstützt der VDP die renommierte britische Lehranstalt, deren Ausbildung ursprünglich auf den Weinhandel fokussierte und heute mit seiner hochanspruchsvollen Abschlussprüfung zu den anerkanntesten der Branche zählt, etwa mit Fachverkostungen, Weinen und bei der Organisation von Seminaren. Nun werde diese Partnerschaft endlich „offiziell“, sodass die internationale Wahrnehmung und das Ansehen des deutschen Weins insbesondere durch das Engagement internationaler Weinbotschafterinnen und Weinbotschafter – den Masters of Wine – weiter gestärkt werden könne, heißt es in einer Mitteilung des VDP. Sarah Harrison, IMW-Leiterin für Studienprogramme und Entwicklung: „Wir freuen uns sehr, den VDP offiziell in unserer internationalen Unterstützergemeinschaft willkommen zu heißen und sehen einer langjährigen Partnerschaft entgegen.“ -kap-