Veritable Spirits setzt auf Chartreuse

Veritable Spiritueux, Hattenheim, wird ab Mai 2024 den exklusiven nationalen Vertrieb für Chartreuse übernehmen. Dies meldet der geschäftsführende Gesellschafter Olivier Brun. Patric Roth, Head of Spirits bei Veritable, unterstreicht: „Für uns ist es eine Art Ritterschlag, dass uns eine so ikonische Marke das Vertrauen für den deutschen Markt schenkt.” Bisherige Standbeine des Portfolios von Veritable Spiritueux sind Cognac Hine, Tequila Komos, Doladira Spritz, Bas-Armagnac der Domaine Tariquet und Premium-Bottled-Cocktails von Ardent Batch, einem Projekt von Patric Roth selbst. Der Vertrieb der Spirituosen an Großhändler sowie Spezialitätenhändler, Cash & Carry und den Lebensmittelhandel wird über das hauseigene Vertriebsnetz (sechs Sales-Manager) und das von Hensel Logistik betriebene Lager in Bingen abgewickelt. -red-