Veronafiere setzt auf Sacripante

Giovanni Sacripante wird ab September der neue Generaldirektor der Messegesellschaft Veronafiere. Er folgt damit auf Adolfo Rebughini. Mit Sacripante komme ein Fachmann mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen General Management, digitale Transformation, Geschäftsentwicklung und Organisation von Großveranstaltungen zur Messe Verona zurück, heißt es in einer Mitteilung. Dort war er in den Jahren 2010 bis 2012 bereits als Vertriebsleiter (Direttore Commerciale) tätig. „Mit Giovanni Sacripante kehrt ein Manager zu Veronafiere zurück, der unser Unternehmen und die Messebranche kennt und gleichzeitig einen reichen Erfahrungsschatz mitbringt, den er in bedeutenden multinationalen Unternehmen, bei Großveranstaltungen wie der Expo Milano 2015 und in komplexen Organisations-strukturen gesammelt hat“, kommentiert Federico Bricolo, Präsident von Veronafiere. -red-