Veronafiere und Messe Düsseldorf halten bis jetzt an Terminen fest

Die Messe Düsseldorf hatte bereits am 25. Februar – also noch vor dem Bekanntwerden neuer Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen – auf Gerüchte zu einer Absage reagiert: „Es gibt derzeit keinerlei Überlegung, die ProWein zu verlegen oder abzusagen,“ so das Statement von Erhard Wienkamp, Managing Director der Messe Düsseldorf, am vergangenen Dienstag. Beim Auftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor der Bundespressekonferenz am Donnerstag, 27. Februar, wurde bestätigt, dass derzeit keine generelle Absage von Großveranstaltungen geplant sei. Der eingerichtete Krisenstab der Bundesregierung werde aber am Freitag, 28. Februar, tagen und eine Empfehlung geben, ob Messen in Deutschland abgesagt werden sollten. Die Messegesellschaft Veronafiere hatte am Donnerstagmorgen, 27. Februar, in einer Pressemitteilung den Starttermin für die 54. Ausgabe der Vinitaly bestätigt: Sonntag, 19. bis Mittwoch, 22. April 2020. Die Entscheidung sei ausdrücklich auch im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, und dem Bürgermeister von Verona, Federico Sboarina, getroffen worden. „Wir sind uns der gegenwärtigen Schwierigkeiten und des verzerrten Bildes Italiens im Ausland sehr wohl bewusst“, fügte Giovanni Mantovani, CEO der Messegesellschaft, hinzu, „aber wir sind überzeugt, dass der Notstand unter Kontrolle gebracht wird, damit wir die Veranstaltung, die die treibende Kraft für den italienischen Wein in der Welt darstellt, ordnungsgemäß organisieren können“.