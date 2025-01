Vietti-Gründer mit neuem Weingut

Vor rund einem Jahr haben Elena Penna und Luca Currado Vietti ihr Familienweingut Vietti in Castiglione Falletto (Piemont, zwischen Alba und Barolo) verlassen. Jetzt haben sie ein neues Weinbauprojekt gestartet: Das Paar hat nämlich gemeinsam mit seinen Kindern Giulia und Michele das Weingut Cascina Penna Currado in Serralunga d’Alba gegründet. Der Betrieb hat 20 Hektar, ein Teil davon befindet sich in zwei klassischen Barolo-Lagen. Der erste Wein solle der Langhe Nebbiolo Bricco Lago sein. Insgesamt ist angepeilt, 70.000 Flaschen zu produzieren, darunter Dolcetto, Langhe Nebbiolo, Barbera, Nebbiolo d'Alba, Timorasso und Barolo. Das Weingut Vietti wurde bereits 2016 an das US-amerikanische Familienunternehmen Krause verkauft.-red-