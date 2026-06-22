Vievinum nun bei JU.connects

Der österreichische Messeveranstalter JU.connects GmbH, Salzburg, übernimmt die M.A.C. Hoffmann & Co. GmbH, Wien. Mit der Integration entstehe einer der führenden privaten Messeveranstalter Österreichs, so die beiden Familienunternehmen. M.A.C. Hoffmann ist unter anderem für die österreichische Weinmesse Vievinum verantwortlich. Das Organisationsteam der M.A.C.-Hoffmann- Messen bleibe unter der neuen Ägide erhalten, Alexandra Graski-Hoffmann werde Ausstellern und Besuchern auch künftig als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. -red-