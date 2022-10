Vinissima vergibt Deutschlandstipendium an Jana Beck

Das Netzwerk Vinissima Frauen & Wein e.V. fördert mit Jana Beck erstmals eine Studentin an der Hochschule Ludwigshafen / Campus Neustadt mit einem Deutschlandstipendium. Damit erhalte die 23-Jährige zum einen eine finanzielle Unterstützung für ihr Studium, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem nehme Vinissima sie für ein Jahr als Interessentin im Netzwerk auf, damit sie das vielseitige Weiterbildungsangebot für sich nutzen kann. „Die Förderung junger Weinfachfrauen gehört zu den Zielen von Vinissima“, sagte Stefanie Herbst, 1. Vorsitzende des Netzwerks, bei der Stipendienvergabe in Ludwigshafen. Beck studiert im dualen Studium Weinbau und Oenologie und wird dieses mit der integrierten Ausbildung zur Winzerin voraussichtlich im nächsten Sommer abschließen. Aktuell ist sie für ein Praktikum in der spanischen Weinregion Penedès. Neben Deutschlandstipendien verleiht Vinissima auch Förderpreise an junge Weinfachfrauen. Diese erhalten Bildungsgutscheine und können ebenfalls an den Veranstaltungen von Vinissima teilnehmen. -red-