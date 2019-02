Vinissimo mit Neuzugängen

Rechtzeitig zur ProWein 2019 meldet der Italien-Spezialist Vinissimo GmbH, München, mit dem Weingut Gradis'Ciutta aus dem Collio einen renommierten Neuzugang. Das in San Floriano ansässige Weingut umfasst 20 ha und stellt rund 100.000 Flaschen Wein her. Besitzer Robert Princic ist seit drei Jahren Präsident des Consorzio und hat sich auf die Fahne geschrieben, dem an Slowenien grenzenden Anbaugebiet ein klares Profil zu verleihen und dessen Bekanntheit zu steigern. Die Weine von Princic sind für Topgastronomie und Fachhandel bestimmt. Weitere Neueinführungen im Vinissimo-Portfolio sind die Weine der Weingüter Borgo Scopeto (erster Jahrgang des Chianti Grand Selezione), Salcheto (Vino Nobile Vecchie Viti) und Villamedoro aus den Abruzzen (Pecchorino 81/2). Alle Weine können auf der kommenden ProWein am Stand in Halle 16 C31 verkostet werden. -gg-