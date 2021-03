Vinitaly auf 2022 verschoben

Foto: Ennevi, © Veronafiere

Der Messeveranstalter Veronafiere hat am Abend des 16. März in einem offiziellen Schreiben darüber informiert, dass die 54. Ausgabe der Vinitaly coronabedingt auf 2022 verschoben wird. Bereits im vergangenen Jahr war die wichtigste Weinmesse Italiens, die seit Anbeginn im norditalienischen Verona stattfindet, ausgesetzt worden. Für 2021 hatte man wegen der Pandemie (statt des ursprünglich geplanten April-Termins) den Monat Juni auserkoren, um die Messe trotz Corona über die Bühne zu bringen. Nun folgte eine erneute Absage. Maurizio Danese, Präsident der Veronafiere SpA, sprach von einer „schmerzlichen Entscheidung“ und teilte in der Presseaussendung mit, dass die weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Italien und im Ausland sowie die erneuten Lockdowns keinen Spielraum ermöglicht hätten, die Vinitaly dieses Jahr in ihrer gewohnten Form stattfinden zu lassen. Man würde allerdings mit allen Vertretern der italienischen Weinbranche Hand in Hand arbeiten, um italienischem Wein sowohl im Inland als auch auf den ausländischen Märkten eine Plattform zu bieten. Dazu soll vom 16. bis 18. Oktober die „Vinitaly – Special Edition“ zählen, die als physische Präsenz-Veranstaltung konzipiert ist und sich ausschließlich an Fachpublikum richtet. Außerdem sollen die geplanten Vinitaly-Events in Russland, China und Brasilien trotz der Pandemie durchgeführt werden. Die nächste Vinitaly in Verona soll nach derzeitigem Stand vom 10. bis 13. April 2022 stattfinden. -ac-