Vollgas-Partnerschaft

Der Badische Winzerkeller, Breisach, und Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher starten eine langfristige Zusammenarbeit. Dies melden die Breisacher in einer Pressemitteilung. Die Badischer Winzerkeller eG übernimmt demnach Vertriebsrechte für die Produktlinie des ehemaligen Formel-1-Fahrers und heutigen Motorsport-TV-Experten. Ralf Schumacher sei auch ein begeisterter Weinliebhaber und -produzent. „Wir erweitern unser Portfolio damit um herausragende Produkte, die in der Genossenschaft Klet Brda in Slowenien, deren hundertprozentiger Eigentümer Ralf Schumacher seit nunmehr sieben Jahren ist, entstehen“, erklärte André Weltz, Vorstandsvorsitzender des Badischen Winzerkellers. „Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Ralf Schumacher uns sein Vertrauen für die Vermarktung seiner Weine entgegenbringt“, betonte Lea Tritschler, Leiterin Unternehmens-, Business- und Markenentwicklung beim Badischen Winzerkeller. -red-