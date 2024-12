Von Borco zu Eggers & Franke

Der 48-jährige Norman Brüggemann übernimmt zum 1. Mai 2024 die Position des Director Supply Chain Management für die Bremer Eggers & Franke Holding. Der gebürtige Hamburger Brüggemann war seit 2019 als COO bei Borco-Marken-Import aktiv und verantwortete davor 15 Jahre lang als Direktor die Lieferketten des Unternehmens. In seiner neuen Funktion bei Eggers & Franke berichtet er an die Geschäftsführung der Rotkäppchen- Mumm Gruppe. „Wir freuen uns sehr, mit Norman Brüggemann einen ausgewiesenen Experten sowohl des Fachs als auch der Branche an Bord holen zu können“, sagte Christof Queisser, CEO von Rotkäppchen-Mumm. „Mit ihm haben wir die optimale Besetzung für die neu geschaffene Position, die auf die Fokussierung unserer Geschäftsbereiche einzahlt, gefunden. Durch diese Optimierung unserer operativen Strukturen unterstützen wir das nachhaltige Wachstum der Gruppe.“ -red-