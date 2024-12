Von den Abruzzen nach Sizilien

Andrea di Fabio, vormals Geschäftsführer (Januar 2021 bis August 2024) und Marketing & Sales Director (März 2014 bis August 2024) bei der Cantina Tollo, hat nach 20 Jahren Firmenzugehörigkeit eine neue Herausforderung angenommen. Das geht aus einer Meldung in eigener Sache in einem beruflichen Netzwerk hervor. Seit September 2024 fungiert di Fabio als Global Sales Director Mandrarossa sowie als National Sales und Marketing Director bei der in Menfi beheimateten Cantine Settesoli. Die Cantine-Settesoli-Gruppe gilt mit 6.000 ha Weinbergen (mehr als 1.000 ha davon Bio-zertifiziert), Präsenz in 44 Märkten und 18,74 Mio. Flaschen Jahresproduktion als einer der Big Player in Sizilien. -ja-