Von Garibaldi zu Vin sur Vin

Katrin Kalusok ist Anfang September vom Italienspezialisten Garibaldi zum Frankreich-Spezialisten Vin sur Vin Diffusion/Weine Visentin gewechselt. Bei ihrem neuen Arbeitgeber ist die 37-jährige Diplom-Sommelière für den Vertrieb an den Großhandel in Baden-Württemberg, Bayern und Österreich zuständig. Bei Garibaldi war sie vorher (ab Mai 2016) ebenfalls im Vertrieb Großhandel tätig gewesen. Davor hatte Kalusok, die am WIFI Salzburg Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft studierte, in verschiedenen Funktionen bei diversen Restaurants gearbeitet. -wer-