Vranken-Pommery verpflichtet Daniel

Die Vranken-Pommery Deutschland & Österreich GmbH, Berlin, hat ihr Team Anfang Mai mit René Daniel verstärkt. Der 34-jährige gelernte Restaurantfachmann fungiert bei dem Unternehmen jetzt als Vertriebsleiter-Süd für das On-Trade-Geschäft und konzentriert sich dabei vornehmlich auf die Region München und das restliche Bayern. „Auf Daniel warten spannende Herausforderungen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung von Vranken-Pommery. Zum einen gelte es, die Marke Pommery wieder stärker in das Sichtfeld der gehobenen Gastronomie zu bringen. Es gehe aber auch darum, bei den Weinen der Domaine Royal de Jarras und des Château La Gordonne aus dem Süden Frankreichs sowie den Produkten des Portweinhauses Rozès neue Impulse zu setzen. Daniel sei dieser Aufgabe gewachsen. Als gelernter Restaurantfachmann beim Hilton Hotel Munich City und weiteren Stationen in der Hotellerie bringe er eine entsprechende Nähe zur Branche mit. Zudem habe er in seiner vorherigen Position bei LVMH in Süddeutschland ein gutes Netzwerk aufbauen können. Von Juli 2016 bis Januar 2024 war er für Moët Hennessy im Einsatz – als Area Sales Manager in Bayern und anschließend in Baden-Württemberg. Darüber hinaus habe er das WSET Level 2 absolviert und nehme gerade Level 3 in Angriff. „Mit René Daniel haben wir eine erfahrene und eloquente Kraft gewonnen. Seine Vorerfahrungen in diesem Vertriebsgebiet, sein Weinwissen und seine Motivation sind wesentliche Faktoren, warum wir uns für ihn entschieden haben und daran glauben, hier neue Impulse zu setzen“, erklärt Thomas Wirz, Geschäftsführer der Vranken-Pommery Deutschland & Österreich GmbH. -red-