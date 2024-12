Vranken-Pommery verstärkt Führung

Das Champagner-Unternehmen Vranken-Pommery Monopole aus Reims stellt seine Führungsspitze neu auf. Ab dem 1. Januar 2025 werden die Führungspositionen des Vorsitzenden und des Generaldirektors, bislang vereint in der Person von Paul-François Vranken, getrennt. Dies hat der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Paul-François Vranken am 16. Dezember 2024 bekannt gegeben. Laut Presseinformation des Hauses wird Letzterer für die verbleibende Dauer seines Mandats des Verwaltungsrats die Funktion als Vorsitzender behalten. Seine Ehefrau, Nathalie Vranken, die seit Juni 2022 das Amt der stellvertretenden Generaldirektorin innehatte, wird neue Generaldirektorin der Gruppe. Flankiert wird sie von Clément Pierlot und Julien Lonneux als stellvertretende Generaldirektoren. Mit diesen Schritten wolle man, basierend auf familiären Werten, Know-how und internationaler Reichweite, „die Zukunft der Gruppe mit Zuversicht und Ehrgeiz angehen“, lautete die Erklärung. „Mit Clément Perlot und Julien Lonneux an meiner Seite in der Generaldirektion verfügt unsere Gruppe über solide Grundlagen und ein starkes Entwicklungspotenzial“, sagt Nathalie Vranken. Clément Pierlot gehört seit 2004 dem Unternehmen an, laut Website ist er der amtierende Chef de Cave. Julien Lonneux, seit 2014 der Gruppe angehörig, war seit 2022 Generaldirektor der Vranken-Pommery- Produktion. Vranken-Pommery Monopole bewirtschaftet 2.600 Hektar eigene und gepachtete Weinbergsflächen, die sich auf vier Weingüter in der Champagne, der Provence, der Camargue und dem Douro verteilen. -itp-